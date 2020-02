Wautoma High School releases Honor Roll

Wautoma High School announced those that were named to the Honor Roll for the second quarter.

Freshman

Honor Roll: Sarah Borud, Brandon Gomez, Melody Hartenberger, Neven Meyer, Brett Salm, Brianna Smiley, Marissa Vasquez, and Kennedy Vistain.

High Honor Roll: Sabrina Adair, Miguel Barcenas Delgado, Clarice Blackhawk, Ava Butt, Alexis Christman, Trevelyan Davis, Sydney Dunn, Sebastian Esperes, Savanna Gohlke, Emilio Grimm, Greg Hammel, Veronica Hernandez, Abigail Hughes, Alexander Jaime, Caprice Juday, David Karpen, Kylie Kline, Emma Nguyen, Matt Pack, Alexis Peterson, Braelynn Pica, James Riley, Danielle Schroeder, Ava Stahl, Juan Tellez, Christian Weiss, Clayton Wilcox, and Madylyn Woyak.

Sophomore

Honor Roll: Jairo Amaya, Kyler Fenske, Falyn Krempp, Dylan Kubasta, Kaylee Lemke, Abbey Miller, Abigail Peterman, Alejandra Rodriguez, and Mitchell Stake.

High Honor Roll: Gabriel Ascher, Joshua Bender, Bailey Blader-Lucht, Alexis Dreger, Bryan Enriquez, Ornella Fortonani, Cailey Gunderson, Brianna Handel, Maggie Helf, Hoyt Keller, Megan Kelly, Hayley Moore, Owen Mulvey, Anna Peterson, Jalyn Piechowski, Victoria Pierotti, Teagan Reitz, Koreena Roder, Onycha Schreiner, Brianna Velez, and Jeremy Worden.

Junior

Honor Roll: Taylor Adair, Jaina Koerner, Christian McGhee, and Gabriel Zuniga.

High Honor Roll: Taylor Belfeuil, Cyle Blader, Emily Bohn, Hattie Bray, Garrett Burt, Bryson Buss, Diana Duran, Harleigh Eagan, Christian Herrera, Logan Johnson, Leah Konieczki, Asiah Kossow, Chandler Krueger, Chase Mastricola, Andrew Momsen, Saul Peralta, Dayana Rodriguez Caballero, Delaney Schmidt, Olivia Schroeder, Timothy Szymanski, and Mallorie Vissers.

Senior

Honor Roll: Jackson Borkowicz, Judith Cervantes, Giselle Cervantes, Sydnee Dehling, Lucian Grahn, Kahler Juday, Runa Murota, Kade Panich, and Sina Siegel.

High Honor Roll: Ashton Abraham, Connor Armstrong, James Barbarich, Brooke Blader-Lucht, Carley Burt, Brenna Coron, Aaron Daye, Katie Enriquez, Maddison Erdman, Noah Grimm, Evan Gruszka, Julia Kapp, Bryan Kerska, Ethan Kubasta, Thomas Kuehn, Connor Lind, Kyler Lotspeich, Jonathon Malnory, Logan Niles, Payton Osiecki, Estela Paredes, Dakota Price, Bailey Rheinheimer, Tegan Sanders, Dinah Schmidt, Haley Schmidt, Cheyenne Smith, Britney Steuck, Sarenna Sueoka, Mackenzie Thom, Hollie Thompson, Precious Weaver, Leo Weiss, Michela Wierzba, Cheyenne Young, and Vincent Zhang