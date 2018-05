Wautoma High School National Honor Society enjoy banquet at Silvercryst

The Wautoma High School National Honor Society posed for a photo prior to their banquet at the Silvercryst Supper Club on Wednesday, May 2: (back) Ryan Riley, Cade Peterson, Katy Bray, NHS Advisor David Urness, Evan Gruszka, Anja Blija, Jared Meek, Bryan Kerska, Cole Hinz, (middle row) Will Eagan, Gavin Kuerschner, Chloe Gulbronson, Madison Haumschild, Carly Hartenberger, Madeline Peterman, Vincent Zhang, Jacob Schmidt, (front) Amanda Zhang, Emilee Althoff, Jacqueline Longsine, Daniela Barcenas-Delgado, Jennifer Liu, Stella Rigden, and Emma Blaszczyk.