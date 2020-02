Parkside School announces 2nd quarter Honor Roll

Parkside School, Wautoma, announced those students that were named to the second quarter Honor Roll.

Fourth grade

Jenaveve J. Albo, Adalid Ambrosio, Faith A. Bender, Elizabeth R. Bertzyk, Mariah A. Biech, Wyatt P. Bowser, Acelynn S. Boyce, Lydia Brown, Draven B. Byrne, Alejandra M. Caballero, Anahi R. Caballero, Carlos C. Cavazos, Yovani O. Cervantes, Amy L. Chamberlin, Skylee R. Chinawong, Abby M. Crane, Korbin C. Davis, Damian R. Dominick-Goodwin, Kayden G. Epping, Lesli E. Flores, Martha S. Gomez, Zanidy M. Gonzales, Addison Grimm, Lucian S. Hottenstine, Chloe K. Inda, Annalee G. Jarvis, Draven L. Jones, Faith E. Keller, Addison R. Kirn, Tanzy O. Kirwan, Mason P. Knaup, Jasmin Martinez, Morgan G. Meyer, Nicholas A. Miner, Lydia M. Neumann, Mason A. Odegard, Claire M. Olson, Perla G. Paredes, Summer N. Pennau, Cole G. Pmahac, Allison Quist, Visara L. Raatz, Addison D. Reiser, Ella A. Rogall, Carson W. Rose, Isabell J. Schmid, Madalynn A. Schmitz, Amara A. Schumacher, Lana M. Scott, Starrianna M. Siebel, Xavier J. Smith, ella Spitler, Cheyenna R. Stalker, Claire L. Swen, Jackelin Torres, Michael J. Torres, Mizett Trinidad, Maya O. Vasquez, Brynlee L. Vaughan, Santos M. Vera, Carter R. Verburgt, Brice J. Weiland, Kaden Weir, Lewis F. Wilcox, and Madeline R. Zimmerman.

Fifth grade

Riley R. Bowey, Darian P. Brown, Colton O. Buechner, Riley J. Burton, Maria G. Cervantes, Abigail R. Dahlke-Raymond, Mason G. Dobrecevich, Tyler K. Draheim, Bailey R. Enriquez, Grisel Espinoza, Kyle L. fisher, Kiersten S. Gumz, Hannah Gunderson, Leila S. Hertzberg, Dylan J. Jahnke, Tait J. Keller, George O. Kirwan, Sophie R. Klimke, Lauren M. Koch, Kimber L. Krempp, Grant L. Kulibert, Angeline Larsen, Yasmin Loa, Mya M. Lohry, Pedro Lopez, Rylan M. Marks, Cassidy J. McNeece, Ismael A. Medina, Kelcey M. Michalski, Brooklyn R. Miller, Olivia P. Miller, Beau R. Murphy, Marleena K. Nuchell, Isabella Peralta, Peyton A. Pica, Madelyn J. Reetz, Jose Rivera Dominguez, Dominick G. Rooney, Shyann J. Royston, Natalie M. San Filippo, Aaron D. Sanders, Madelyn B. Scharnhorst, Payton S. Schmitz, Titus P. Soenksen, Elijah J. Sowma, Thomas A. Steckbauer, Liam M. Thompson, Alan E. Trinidad-Gomez, Izabell A. Van Aacken, Laynie A. Vaughan, Alexander Vera, Aubry G. Weitz, Oliver S. Wilson, Ashlyn A. Winkler, Aaralyn L. Woolsey, Marshel J. Woyak, and Aaron J. Zuniga.

Sixth grade

Camila Anaya-Calternco, Bailey R. Baltz, Valeria Barcenas Delgado, Charles J. Blader, Isaac K. Borud, Summer R. Boyce, Christofer Y. Calderon, Draken D. Clough, Gideon M. Davis, Ryley E. Dolderer, Mark A. Duran, Austin T. Edge, Jennifer M. Escudero, Mason J. Glodoski, Dana L. Godinez, Elizabet Y. Gomez, Giselle Gomez, Elijah W. Graser, Brody Gustke, Evher L. Hernandez, Ava J. Inda, Alan Jimenez-Cervantes, Landon M. Johnson, Molli A. Keller, Jamielynn R. Knaup, Annilee M. Lehman, Jake C. Longsine, Meaghan V. Marks, Molly V. McLain, Taylor R. Miller, Malayna E. Monacelli, Kelsey J. Moore, Piper R. Olson, Shubham P. Patel, John-David M. Phillips, Lilly A. Reinert, Allie R. Rogers, Skyler G. Royston, Angel D. Salinas, Max T. Scharnhorst, Lola G. Schmid, Dexter T. Schumacher, Jasper B. Seibel, Peyton P. Simenson, Alexandra T. Steckbauer, Morgan R. Steltenpohl, Autumn E. Stern, Nya Taivalmaa, Ashley Tellez, Joesyn D. Trorr, Spencer C. VandenBoomen, Jase M. Vander Grinten, Lacey A. Vissers, Joshua P. Wakeley, Hailey A. Wenzel, Arielle A. Williams, Ella M. Woyak, and Tyler D. Zernzach.

Seventh grade

Lindsey J. Anderson, Allison J. Botters, Hunter R. Caves, Balthasar P. Christman, Addison E. DeMars, Reagan G. DeMars, Olivia A. Eckert-Cieslik, Kailee M. Groling, Payton G. Gustin, Kendall L. Gustke, William M. Heding, Adalina L. Howen, Hannah I. Jensen, Tanis B. Johnston, Maybelle R. Koehler, Gabrianna E. Koltz, Cheyenne V. Krause, Stephanie A. Mandeik, Tyler R. McAdoo, Jovani Medina, Madalyn A. Meyer, Caeden Q. Miller, Olivia L. Mollman, Joseph R. Momsen, Samuel G. Nagle, Kelly Paredes, Stina R. Peterson, Larissa R. Piechowski, Sabella A. Smith, Kylie R. Sullivan, Eva E. Thompson, Rowan J. Vanden Heuvel, Marissa L. Wade, Keira L. Wagner, Bailey K. Walejko, Lyvia M. Weiss, Aidan J. Young, and Alex L. Young.

Eighth grade

Gracee L. Anzivino, Carson J. Armstrong, Yessica Arreola, Joseph M. Ascher, Kayli M. Bagley, Maria G. Barcenas Delgado, Colin J. Berger, Zephen J. Berger, Kaydance M. Blader, Ian P. Bleier, Hannah M. Borud, Brianna L. Buechner, Johnathan A. Burns, Madalynn J. Clark, Cami K. Culver, Delylah Davis, Thomas DeKerlegand, Logan S. Dunn, Eric J. Engel, Own J. Friday, Elizabeth A. Groling, Bryn L. Gunderson, Paige K. Gustin, Tommy C. Hite, Haley L. Hovet, James D. Howen, Peter D. Idsvoog, Landon D. Kalata, Landon J. Keller, Alayna J. Kuerschner, Skylar M. Laabs, Eryn M. Lemke, Alejandro Loa, Hunter O. Lotspeich, Yadira M. Malnory, Hannah M. Miller, Kylie J. Netko, Alayna B. Panich, Jhonathan Pastor, Faith L. Pautsch, Ally N. Phillips, Landon J. Prellwitz, Trey D. Reilly, Mia A. Rigden, Ashely Rivera Dominguez, Havanna Roxbury, Sierra J. Royston, Thomas J. Schwartz, Kaydence M. Scofield, Jeffrey T. Sirvio, Elizabeth A. Steckbauer, Alyssa M. Szymanski, Riley V. Tennessen, Lily H. Thomsen-Keller, Antony Torres, Dario F. Vasquez, Graham D. Vissers, Lilyanna G. Werth, Shawna A. Winkler, and Isybela R. Woyak.