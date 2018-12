Wautoma High School Choir performs ‘Christmas Light’ concert

Wautoma High School Choir performs during a Dec. 10 Christmas concert held at the PAC. With the leadership of director Josh Barker, the choir performed bequtiful songs for the audience. Pictured are (Soprano): Ashley Albright, Katrina Bailey, Bailey Blader, Patricia Boe, Sydnee Dehling, Maddison Erdman, Jayden Kanaman, Julia Knapp, Jaina Koerner, Savana Konczal, Thalia Loa, Renee Margalski, Bobbie Phelps, Victoria Pierotti, Hailee Powless, Dinah Schmidt, Kylie Soeksen, and Sydney Soenksem; (Tenor): Noel Banda, Jacob Battaglia, Braeden Evert, Christian Herrera, Travis Immonen, Trenton Immonen, Wyatt McComb, Elijah McLain, Avery Mugerauer, Michael Roche, Luis Sauceda, Sina Seigel, Mitchell Stake, Sarenna Sueoka, and Alejandro Varela; (Alto): Brianna Abler, Brooke Blader, Karlie Cruz, Heaven Gatlin, Laylah Graser, Chloe Gulbronson, Cailey Gunderson, Brianna Handel, Megan Kelly, Falyn Krempp, Jessie LaMore, Jacqueline Longsine, Sophia Mager, Hannah McAdoo, Destiny McNeal, Kayli Mecklberg, Rebeckah Modrow, Ashley O’Kon, Abigail Peterman, Anna Peterson, Jayln Piechowski, Cara Potila, Bailey Rheinheimer, Kayie Roder, Koreena Roder, Shania Royston, Yareli Ruiz, Haley Schmidt, Lexus Tankersley, Brooke Trochinski, Brianna Valez, and India West; (Bass): Jackson Borkowicz, Jordan Daye, Thomas Eastling, Evan Gruszka, Andrew Hernandez, Ben Kowalewski, and Andrew Mantei.

