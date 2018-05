Clauson’s students perform at Spring Recital

The students of Brent and Brittney Clauson performed to a full house at their Spring Recital hosted by Clauson’s Barn Theatre in Coloma on May 6. (L-R front row) Brianna Leibsle, Tristan Weglarz, Lillon Church, Naomi Vistain, Miriam Troyer, Marinna Menke,Theo Stauffacher, Anastacia Miller, Eden Church, Wil Stauffacher, Bella Weglarz, Ella Carroll. (L-R back row) Cody Clauson, Brent Clauson, Brittney Clauson, Rosetta Troyer, Naomi Lukas, John Steckbauer, Trevor Kraft, Vince Vistain, Lydia Palmer, Camryn Wade, Kyra Richardson, Coralyn Vistain.