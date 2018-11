The Mt. Morris Pioneers 4-H Club raked leaves for Alice Santacroce on To Make A Difference Day on Oct. 27. Pictured are (front row): Karter Peterson and Kashton Peterson; (middle row): Jody Simenson, Peyton Simenson, Alice Santacroce, Stephanie Lehman, Brynn Jackson, and Clayton Wilcox; (back row): Miranda Ewald, Annie Lehman, Allyson Ewald, Brytni Ewald, Brett Jones, and Blake Lehman.